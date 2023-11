Soirée Beaujolais buffet à volonté Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne, 17 novembre 2023, Lévignac-de-Guyenne.

Lévignac-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Soirée Beaujolais avec buffet à volonté et animations, soirée jeux, quizz, un verre offert.

Réservation avant le 9 novembre..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Salle des fêtes

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Beaujolais evening with all-you-can-eat buffet and entertainment, game night, quiz, free drink.

Reservations by November 9.

Noche de Beaujolais con buffet libre y entretenimiento, noche de juegos, concurso y bebida gratis.

Reserva antes del 9 de noviembre.

Beaujolais-Abend mit All-you-can-eat-Buffet und Animationen, Spieleabend, Quiz, ein Glas gratis.

Reservierung vor dem 9. November.

