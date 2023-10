Repas dansant par l’association « Le sourire de Anne » en faveur de l’institut Bergonié Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne, 7 octobre 2023, Lévignac-de-Guyenne.

Lévignac-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

L’association « Le Sourire de Anne » organise une soirée repas dansant à la salle des fêtes de Lévignac à partir de 19h30.

Cette soirée est au profit de la lutte contre le cancer (Institut Bergonié).

Une bourriche est également organisée avec de nombreux lots à gagner !

Pensez à amener vos couverts

Réservations AVANT LE 30/09 (places limitées).

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle des fêtes

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The « Le Sourire de Anne » association is organizing a dinner-dance evening at the Lévignac village hall from 7.30pm.

The evening is in aid of the fight against cancer (Institut Bergonié).

There will also be a « bourriche » with lots of prizes to be won!

Don’t forget to bring your cutlery!

Reservations BEFORE 30/09 (places are limited)

La asociación « Le Sourire de Anne » organiza una velada con cena y baile en la sala de fiestas de Lévignac a partir de las 19.30 horas.

La velada se organiza en beneficio de la lucha contra el cáncer (Instituto Bergonié).

También se sortearán numerosos premios

No olvide traer los cubiertos

Reservas ANTES DEL 30/09 (plazas limitadas)

Der Verein « Le Sourire de Anne » organisiert einen Abend mit Tanzmahlzeit im Festsaal von Lévignac ab 19.30 Uhr.

Dieser Abend ist zugunsten des Kampfes gegen den Krebs (Institut Bergonié).

Es wird auch eine Bourriche organisiert, bei der es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt!

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Reservierungen BIS 30/09 (begrenzte Plätze)

Mise à jour le 2023-10-02 par OT du Pays de Duras – CDT47