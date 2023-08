Spectacle « Être vivant » dans le cadre de Dropt’Art Salle des Fêtes Lévignac-de-Guyenne, 16 septembre 2023, Lévignac-de-Guyenne.

Lévignac-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Dans le cadre de Dropt’Art, Un P’tit Vers de Dropt organise un spectacle : « Être vivant », nouvelle création de la compagnie « Au fil du vent » (clown et théâtre avec poules)..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Salle des Fêtes

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of Dropt’Art, Un P’tit Vers de Dropt is organizing a show entitled « Être vivant », a new creation by the « Au fil du vent » company (clown and chicken theater).

En el marco de Dropt’Art, Un P’tit Vers de Dropt organiza el espectáculo « Être vivant », una nueva creación de la compañía « Au fil du vent » (teatro de payasos y gallinas).

Im Rahmen von Dropt’Art organisiert Un P’tit Vers de Dropt eine Aufführung: « Être vivant » (Lebendig sein), eine neue Kreation der Theatergruppe « Au fil du vent » (Clown und Theater mit Hühnern).

Mise à jour le 2023-08-25 par OT du Pays de Duras – CDT47