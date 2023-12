La Ronde des Sapins Salle des Fêtes Levier Catégories d’Évènement: Doubs

Début : 2024-05-19 09:00:00

fin : 2024-05-19 15:00:00 . Organisé par le Club de Hand Ball de Levier.

4 parcours disponibles en VTT ou pédestre : seul, en famille ou entre amis, chacun trouvera le parcours qui lui correspond en fonction de son niveau et de ses envies.

Ravitaillement le long des parcours. Petite restauration sur place.

Inscriptions en ligne. Plus d’informations par téléphone.

Se renseigner pour les tarifs.

Salle des Fêtes

Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

