Badinerie Salle des fêtes Lestelle-Bétharram, 26 novembre 2023, Lestelle-Bétharram.

Lestelle-Bétharram,Pyrénées-Atlantiques

La pièce se situe en 1671, en plein règne de Louis XIV, peu de temps après la première représentation du Bourgeois gentilhomme de Molière. Un vicomte provincial, de retour de Paris, rend visite à une jeune marquise élue de son cœur. Il a tant de choses à lui raconter pour lui faire sa cour : le Roi, Molière, La Fontaine, les salons… A son arrivée, il interrompt la marquise en pleine séance de clavecin. Il lui apporte d’ailleurs de toutes nouvelles pièces de Lully à déchiffrer. Le projet du spectacle est de raconter, d’un ton badin, drôle et mélodieux, l’esprit du grand siècle, ainsi que d’ évoquer la floraison artistique de cette époque. A cette occasion, seront joués quelques courts extraits de l’ Avare, de Tartuffe, du Bourgeois gentilhomme, seront aussi cités, incorporés, parodiés, des fables, poèmes et diverses anecdotes..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Salle des fêtes

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The play is set in 1671, at the height of the reign of Louis XIV, shortly after the first performance of Molière’s Bourgeois gentilhomme. On his return from Paris, a provincial viscount visits a young marquise who has won his heart. He has so much to tell her to win her court: the King, Molière, La Fontaine, the salons… On his arrival, he interrupts the marquise in the middle of a harpsichord session. He brings her brand-new pieces by Lully to decipher. The aim of the show is to recount the spirit of the grand siècle in a playful, funny and melodious tone, and to evoke the artistic flowering of the period. Short excerpts from L’Avare, Tartuffe and Le Bourgeois gentilhomme will be performed, and fables, poems and anecdotes will be quoted, incorporated and parodied.

La obra se sitúa en 1671, en pleno reinado de Luis XIV, poco después del estreno de Bourgeois gentilhomme de Molière. A su regreso de París, un vizconde de provincias visita a una joven marquesa que ha conquistado su corazón. Tiene tanto que contarle para ganarse su corte: el Rey, Molière, La Fontaine, los salones… A su llegada, interrumpe a la marquesa en plena sesión de clavicordio. Le trae nuevas piezas de Lully para que las descifre. El objetivo del espectáculo es contar, en un tono lúdico, divertido y melodioso, el espíritu del gran siglo y evocar el florecimiento artístico de la época. Se interpretarán breves extractos de L’Avare, Tartufo y Le Bourgeois gentilhomme, y se citarán, incorporarán y parodiarán fábulas, poemas y anécdotas.

Das Stück spielt im Jahr 1671, in der Regierungszeit Ludwigs XIV. und kurz nach der Uraufführung von Molières « Le Bourgeois gentilhomme ». Ein Vicomte aus der Provinz, der aus Paris zurückkehrt, besucht eine junge Marquise, die sein Herz erobert hat. Er hat ihr so viel zu erzählen, um ihr den Hof zu machen: den König, Molière, La Fontaine, die Salons… Bei seiner Ankunft unterbricht er die Marquise beim Cembalospielen. Er bringt ihr übrigens ganz neue Stücke von Lully mit, die sie entziffern muss. Die Aufführung soll in einem scherzhaften, lustigen und melodischen Ton den Geist des Grand Siècle erzählen und die künstlerische Blüte dieser Epoche in Erinnerung rufen. Zu diesem Zweck werden einige kurze Auszüge aus L’ Avare, Tartuffe und Le Bourgeois gentilhomme gespielt, aber auch Fabeln, Gedichte und verschiedene Anekdoten werden zitiert, eingebaut und parodiert.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay