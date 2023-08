Bastides des Arts Salle des fêtes Lestelle-Bétharram, 4 novembre 2023, Lestelle-Bétharram.

Lestelle-Bétharram,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de l’évènement Bastides des Arts, rencontres des arts visuels du Pays de Nay, retrouvez au programme : toute l’après-midi, exposition Artothèque de la Minoterie, une sélection d’œuvres contemporaines parmi les 300 rassemblées depuis 2003 à l’initiative du plasticien Chahab. Les œuvres qui composent cette collection peuvent être empruntées et achetées par tous : particuliers, collectivités, établissements scolaires ou encore entreprises. Puis à 14h : inauguration officielle de Bastides des Arts. Pour clôturer la journée aura lieu à 16h la conférence « L’enfance de l’art – Taches et gribouillages chez les modernes » par Jean-Michel Courades. Une présentation de 30 minutes suivie d’une discussion qui permettra de découvrir les œuvres de Cy Twombly, Pierette Bloch, Pierre Alechinski, Wols et Paul Trajman..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes À côte du camping Le Saillet

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its autumn cultural season and the Bastides des Arts event, visual arts encounters in the Pays de Nay, the program includes: all afternoon, the Artothèque de la Minoterie exhibition, a selection of contemporary works from among the 300 collected since 2003 on the initiative of visual artist Chahab. The works in this collection can be borrowed and purchased by all: individuals, local authorities, schools and businesses. Then at 2pm: official inauguration of Bastides des Arts. To round off the day, at 4pm, Jean-Michel Courades will give a talk entitled « L?enfance de l?art – Taches et gribouillages chez les modernes ». This 30-minute presentation, followed by a discussion, will introduce visitors to the works of Cy Twombly, Pierette Bloch, Pierre Alechinski, Wols and Paul Trajman.

En el marco de su temporada cultural de otoño y del evento Bastides des Arts, encuentros de artes visuales en el País de Nay, el programa incluye: toda la tarde, la exposición Artothèque de la Minoterie, una selección de obras contemporáneas de entre las 300 reunidas desde 2003 por iniciativa del artista visual Chahab. Las obras de la colección pueden ser prestadas o adquiridas por cualquier persona, incluidos particulares, autoridades locales, escuelas y empresas. A continuación, a las 14:00: inauguración oficial de las Bastidas de las Artes. Como colofón de la jornada, Jean-Michel Courades ofrecerá a las 16:00 h una conferencia titulada « L’enfance de l’art – Taches et gribouillages chez les modernes ». Esta presentación de 30 minutos irá seguida de un debate sobre obras de Cy Twombly, Pierette Bloch, Pierre Alechinski, Wols y Paul Trajman.

Im Rahmen der kulturellen Herbstsaison und der Veranstaltung Bastides des Arts, Treffen der visuellen Künste im Pays de Nay, steht Folgendes auf dem Programm: Den ganzen Nachmittag über Ausstellung Artothèque de la Minoterie, eine Auswahl von 300 zeitgenössischen Werken, die seit 2003 auf Initiative des Plastikers Chahab gesammelt wurden. Die Werke, die diese Sammlung bilden, können von allen ausgeliehen und gekauft werden: Privatpersonen, Körperschaften, Schulen oder Unternehmen. Um 14 Uhr: offizielle Einweihung von Bastides des Arts. Zum Abschluss des Tages findet um 16 Uhr der Vortrag « L’enfance de l’art – Taches et gribouillages chez les modernes » (Die Kindheit der Kunst – Flecken und Kritzeleien bei den Modernen) von Jean-Michel Courades statt. Ein 30-minütiger Vortrag mit anschließender Diskussion, in der Sie die Werke von Cy Twombly, Pierette Bloch, Pierre Alechinski, Wols und Paul Trajman kennenlernen können.

