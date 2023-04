Serada de l’Esquireta Salle des fêtes, 30 avril 2023, Lescar .

Lescar ,Pyrénées-Atlantiques ,

Serada de l’Esquireta EUR

Allée des Prés Salle des fêtes Lescar Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes Allée des Prés

2023-04-30 19:00:00 – 2023-04-30

Salle des fêtes Allée des Prés

Lescar

Pyrénées-Atlantiques

.

EUR 12 12 l’Esquireta fait honneur aux femmes en invitant deux duos féminins qui nous feront découvrir un répertoire varié de musiques traditionnelles et de compositions originales.

La soirée débutera à 19h pour un moment de convivialité et de chants autour d’un verre. la buvette et la restauration sont assurées par la Calandreta de Lescar.

À 20h30, OTXO avec Maider et Lolita, proposera un concert mêlant des musiques de divers horizons (occitanes, basques, galiciennes, québecoises, brésiliennes…)

À 22h30, un bal gascon sera animé par Anne-Lise et Mathilde du groupe LICOTISSA

l’Esquireta fait honneur aux femmes en invitant deux duos féminins qui nous feront découvrir un répertoire varié de musiques traditionnelles et de compositions originales.

La soirée débutera à 19h pour un moment de convivialité et de chants autour d’un verre. la buvette et la restauration sont assurées par la Calandreta de Lescar.

À 20h30, OTXO avec Maider et Lolita, proposera un concert mêlant des musiques de divers horizons (occitanes, basques, galiciennes, québecoises, brésiliennes…)

À 22h30, un bal gascon sera animé par Anne-Lise et Mathilde du groupe LICOTISSA

+33 6 16 48 52 09

esquireta

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar

dernière mise à jour : 2023-04-05 par