FANFARE ECHO DU LACHAT Salle des fêtes, 15 avril 2023, LES VILLARDS SUR THONES. FANFARE ECHO DU LACHAT Samedi 15 avril, 20h00 Salle des fêtes CONCERT PAR LA FANFARE L’ECHO DU LACHAT. EN INVITE L’ORCHESTRE DU DISPOSITIF MUSICAL DE L’ECOLE LA JONCHERE DE SEYNOD QUI INTERPRETERA UN CINE CONCERT SUR LE THEME D’ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE. Salle des fêtes CHEF LIEU , 74230 LES VILLARDS SUR THONES LES VILLARDS SUR THONES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:00:00+02:00 – 2023-04-15T23:00:00+02:00

