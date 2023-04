Repas de printemps Salle des fêtes Les Pechs du Vers Catégories d’Évènement: Les Pechs du Vers

Lot

Repas de printemps Salle des fêtes, 29 avril 2023, Les Pechs du Vers . Les Pechs du Vers ,Lot , Repas de printemps 16 EUR Le Bourg Salle des fêtes Les Pechs du Vers Lot Salle des fêtes Le Bourg

2023-04-29 20:00:00 20:00:00 – 2023-04-29 00:00:00 00:00:00

Salle des fêtes Le Bourg

Les Pechs du Vers

Lot . 16 EUR 16 Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Cernin. repas sur réservation. Le comité des fêtes de St-Cernin organise un repas à l’occasion du printemps ! pixabay

Salle des fêtes Le Bourg Les Pechs du Vers

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Les Pechs du Vers, Lot Autres Lieu Les Pechs du Vers Adresse Les Pechs du Vers Lot Salle des fêtes Le Bourg Ville Les Pechs du Vers Departement Lot Tarif 16 EUR Lieu Ville Salle des fêtes Le Bourg Les Pechs du Vers

Les Pechs du Vers Les Pechs du Vers Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les pechs du vers /

Repas de printemps Salle des fêtes 2023-04-29 was last modified: by Repas de printemps Salle des fêtes Les Pechs du Vers 29 avril 2023 Le Bourg Salle des fêtes Les Pechs du Vers Lot Lot Salle des fêtes Les Pechs du Vers

Les Pechs du Vers Lot