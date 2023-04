2è Fête de l’Europe à Aubigny-Les Clouzeaux Salle des fêtes Les Clouzeaux Catégorie d’évènement: Les Clouzeaux

dans la commune des Clouzeaux (salle des Fêtes)

14h30 : Concert de l’Ecole de musique (groupe jeunes)

15h45 : Projections vidéo d’expériences européennes diverses (voyages à travers l’Europe et expression théâtrale européenne)

16h15 : Pièce de théâtre de la Compagnie Panilumo

17h : Echanges en visio avec une famille aubinoise qui fait le tour de l’Europe Entre les différentes manifestations, vous pourrez venir essayer des jeux d’extérieur traditionnels européens (billard hollandais, golf norvégien, mölki, Kubb…) et des jeux réalisés par le Foyer des jeunes A partir de 17h30 : Départ de la Rando gourmande autour du thème de l’Allemagne

Organisée par l'association des Amis des jumelages et des échanges internationaux d'Aubigny-Les Clouzeaux dans le cadre du Mois de l'Europe 2023 à La Roche-sur-Yon et son agglomération

