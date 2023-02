Bal EDMT “Danse Danse !” – Sortie du 3e album Salle des fêtes, Les Aix-d’Angillon (18), 16 avril 2023, .

avec 2e partie et EDMT Ensemble Départemental de Musiques Traditionnelles

Créé en 1991, l’ensemble réunit aujourd’hui 38 instrumentistes. L’association encourage l’enseignement et la transmission des musiques à danser. A l’image des musiques traditionnelles d’aujourd’hui, le grand ensemble se nourrit d’influences modernes et associe des soufflants, des anches, des cordes et des instruments électriques aux instruments plus traditionnels comme la cornemuse du Centre, la vielle à roue et l’accordéon diatonique. Un peu de groove et d’harmonie, une bonne dose d’énergie et de bonne humeur agrémentent une musique made in Berry à la sauce Berruyère. Le répertoire a été créé par de nombreux compositeurs contemporains des musiques à danser transcrit et arrangé par Cyril Berthet.

