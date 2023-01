Super Loto Salle des Fêtes Lencloître Catégories d’Évènement: Lencloître

Vienne

Super Loto Salle des Fêtes, 17 février 2023, Lencloître. Super Loto Vendredi 17 février, 20h30 Salle des Fêtes organisé par l’US Envigne Salle des Fêtes 1 place du Général Pierre 86140 LENCLOITRE Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine cartes KDO à gagner de 20 € à 150 €

Carton final : cartes KDO 400€

+ de 40 tirages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T20:30:00+01:00

2023-02-17T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lencloître, Vienne Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse 1 place du Général Pierre 86140 LENCLOITRE Ville Lencloître lieuville Salle des Fêtes Lencloître Departement Vienne

Salle des Fêtes Lencloître Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lencloitre/

Super Loto Salle des Fêtes 2023-02-17 was last modified: by Super Loto Salle des Fêtes Salle des Fêtes 17 février 2023 Lencloître Salle des Fêtes Lencloître

Lencloître Vienne