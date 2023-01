Bourse aux vêtements puériculture et jouets Salle des Fêtes Lencloître Catégories d’Évènement: Lencloître

Bourse aux vêtements puériculture et jouets Salle des Fêtes, 11 février 2023, Lencloître. Bourse aux vêtements puériculture et jouets Samedi 11 février, 09h00 Salle des Fêtes L’association Bourse en Commune organise une bourse aux vêtements puériculture et jouets Salle des Fêtes Place du Général Pierre 86140 Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine Réservations sur site Facebook Bourse en commune

dépôt le 10 février de 9h à 17h

Reprise des invendus le 11 févrer de 18h30 à 19h

