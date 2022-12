Spectacle: « Toc Toc Toc » par la cie Chamboule Touthéâtre Salle des fêtes Leignes-sur-Fontaine Leignes-sur-Fontaine Catégories d’évènement: Leignes-sur-Fontaine

Un théâtre de papier « pop-up », visuel et poétique, qui surprendra petits et grands dès 1 an ! Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, en partenariat avec La Boulit’. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique ii;mi;vi;hi;pi Salle des fêtes Leignes-sur-Fontaine Route de Pindray, 86300 Leignes-sur-Fontaine 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine Equipe artistique: Sophia SHAIKH (jeu), Lionel BOUILHAC (régie), Adrian Esteban GIOVINATTI (regard complice).

Co-diffusions La Boulit’/MJC Champ Libre, Relais Petite Enfance de la CCVG, de la MJC Champ Libre, de la MJC 21, Médiathèque La Sabline.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance. Retrouvez l’intégralité du programme sur le site de la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe ou des MJC partenaires.

