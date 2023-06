Fête de la Musique Salle des Fêtes LECELLES LECELLES Catégorie d’Évènement: LECELLES Fête de la Musique Salle des Fêtes LECELLES, 17 juin 2023, LECELLES. Fête de la Musique Samedi 17 juin, 18h30 Salle des Fêtes Fête de la Musique Salle des Fêtes rue des fèves , 59226 LECELLES LECELLES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T18:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:30:00+02:00

2023-06-17T18:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: LECELLES Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse rue des fèves , 59226 LECELLES Ville LECELLES Lieu Ville Salle des Fêtes LECELLES

Salle des Fêtes LECELLES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lecelles/

Fête de la Musique Salle des Fêtes LECELLES 2023-06-17 was last modified: by Fête de la Musique Salle des Fêtes LECELLES Salle des Fêtes LECELLES 17 juin 2023