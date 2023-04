Unis Vers Le Jeu 9e édition Salle des fêtes Le Vernet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Vernet

Unis Vers Le Jeu 9e édition Salle des fêtes, 15 avril 2023, Le Vernet. Unis Vers Le Jeu 9e édition Samedi 15 avril, 14h00 Salle des fêtes entrée libre de 14h à 18h Organisé par Léo Lagrange en partenariat avec le centre social Le Foyer et avec le soutien de la Communauté de communes du Bassin Auterivain, cet événement a pour vocation de rassembler les familles du territoire autour du jeu sous toutes ses formes Au programme de cette 9e édition : Jeux vidéos et retrogaming

Jeux de société

Tournoi Mario Kart

Tombola pour petits et grands

Pixel art

Un espace petite enfance

Troll Ball en extérieur

Expérience réalité virtuelle dès 13 ans Buvette et crêpes sur place. Toute l’équipe d’animation vous attend nombreuses et nombreux afin de se retrouver pour JOUER, JOUER et JOUER ! Salle des fêtes Rue de la Fontaine 31810 Le Vernet Le Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00 jeu manifestation Léo Lagrange

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Le Vernet Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue de la Fontaine 31810 Le Vernet Ville Le Vernet Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Salle des fêtes Le Vernet

Salle des fêtes Le Vernet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vernet/

Unis Vers Le Jeu 9e édition Salle des fêtes 2023-04-15 was last modified: by Unis Vers Le Jeu 9e édition Salle des fêtes Salle des fêtes 15 avril 2023 Le Vernet Salle des fêtes Le Vernet

Le Vernet Haute-Garonne