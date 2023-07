Guinarthe-Parentis en Fête salle des fêtes « le trait d’union » Guinarthe-Parenties, 8 juillet 2023, Guinarthe-Parenties.

Amatrices et amateurs de pétanque, danseuses et danseurs au bout de la nuit, cette journée est pour vous. Guinarthe-Parenties organise son concours de pétanque à partir de 14h00, puis vous régalera de talos dès 18h00. Viendra enfin le moment de vous élancer sur la piste aux sons du DJ Cocoxmité..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 23:00:00. .

salle des fêtes « le trait d’union »

Guinarthe-Parenties 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Whether you’re a pétanque enthusiast or a late-night dancer, this is the day for you. Guinarthe-Parenties is organising a pétanque competition from 2pm, followed by talos from 6pm. Then it’s time to hit the dancefloor to the sounds of DJ Cocoxmité.

Tanto si es aficionado a la petanca como si le gusta bailar hasta altas horas de la madrugada, éste es su día. Guinarthe-Parenties organiza una competición de petanca a partir de las 14:00 h, seguida de talos a partir de las 18:00 h. A continuación, pista de baile al ritmo de DJ Cocoxmité.

Petanque-Liebhaberinnen und -Liebhaber, Tänzerinnen und Tänzer am Ende der Nacht, dieser Tag ist für Sie. Guinarthe-Parenties veranstaltet ab 14 Uhr einen Pétanque-Wettbewerb und ab 18 Uhr werden Sie mit Talos verwöhnt. Anschließend können Sie sich zu den Klängen von DJ Cocoxmité auf die Tanzfläche schwingen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Béarn des Gaves