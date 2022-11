PLUi-HD : réunion publique salle des fêtes le Sully Coutras Coutras Catégories d’évènement: Coutras

PLUi-HD : réunion publique salle des fêtes le Sully Coutras, 7 décembre 2022, Coutras. PLUi-HD : réunion publique Mercredi 7 décembre, 20h00 salle des fêtes le Sully Coutras Participez à la réunion publique salle des fêtes Le Sully (2 place du 19 mars 1962) à Coutras ! salle des fêtes le Sully Coutras Coutras Grande Métairie Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine La Communauté d’Agglomération du Libournais s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi-HD).

Le PLUi-HD est un document stratégique de planification qui projette pour les 10 à 15 prochaines années le développement du territoire en matière de croissance démographique, d’habitat, d’économie, d’emplois, de mobilité, d’environnement … Il inclura l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH définissant la stratégie en matière de logements sur le territoire) et un Plan de Mobilité (PDM).

L’élaboration du PLUi-HD comporte 3 grands axes : une phase de diagnostic qui permet l’identification des enjeux existants sur le territoire ; un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui définit les grandes orientations d’aménagement du territoire ; et une traduction réglementaire qui traduit les orientations retenues dans le PADD (règlements, plans de zonage…).

