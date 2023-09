Journée des Aidants Salle des fêtes Le Pôle Saint-Gatien-des-Bois, 12 octobre 2023, Saint-Gatien-des-Bois.

Journée des Aidants Jeudi 12 octobre, 14h00 Salle des fêtes Le Pôle Gratuit. Entrée libre

Introduction « Pourquoi est-ce si important de prendre soin de soi quand on aide un proche ? »

par Agathe Vastel, Docteur en Pharmacie

Ateliers bien-être

Apprendre à se libérer du temps pour soi

Atelier animé par Pauline Fouillard

Automassages

Atelier animé par Amélie Renault

Cohérence cardiaque et aromathérapie

Atelier animé par Agathe Vastel

Vivre la détente physique et mentale avec la sophrologie

Atelier animé par Elsa Dieu

Espace convivial d’information et d’échanges

Des professionnels et des bénévoles seront à votre disposition pour vous renseigner et répondre à vos questions autour d’un café

Venez avec votre proche aidé. Des activités adaptées lui seront proposées

Salle des fêtes Le Pôle Chemin du Reux 14130 Saint-Gatien-des-Bois Saint-Gatien-des-Bois 14130 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 65 38 71 »}, {« type »: « email », « value »: « clicpaysdaugenord@calvados.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

journée des aidants aidant familial

