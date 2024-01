Soitée campagnarde Salle des Fêtes Le Poët-Laval, samedi 20 janvier 2024.

Le Poët-Laval Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:00:00

fin : 2024-01-20

Venez nombreux passer une agréable soirée et renouer avec les traditions de nos anciens.

Amener vos couverts – assiette et votre bol pour la soupe au lard et

Boudin aux pommes.

Ambiance sympathique assurée !!!!

Salle des Fêtes

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux