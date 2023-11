Soirée détente châtaignes et noix Salle des Fêtes Le Poët-Laval, 17 novembre 2023, Le Poët-Laval.

Le Poët-Laval,Drôme

L’association LOISIRS et CULTURE vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle soirée « Châtaignes et Noix ».

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . .

Salle des Fêtes

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The LOISIRS et CULTURE association invites you to its traditional « Chestnuts and Walnuts » evening

La asociación LOISIRS et CULTURE le invita a su tradicional velada « Castañas y nueces »

Der Verein LOISIRS et CULTURE lädt Sie zu seinem traditionellen Abend « Kastanien und Nüsse » ein

