Dîner dansant choucroute royale Salle des fêtes Le Pizou, 25 novembre 2023, Le Pizou.

Le Pizou,Dordogne

Dîner dansant choucroute royale animé par Jeanne Lyse et Emeric 25 €/ad, 12 €/enf – de 12 ans sur réservation : 06 30 82 69 19.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Salle des fêtes

Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Royal sauerkraut dinner dance hosted by Jeanne Lyse and Emeric 25 ?/ad, 12 ?/child – 12 years booking : 06 30 82 69 19

Cena baile real con chucrut a cargo de Jeanne Lyse y Emeric 25 ¤/ad, 12 ¤/niño – menores de 12 años previa reserva: 06 30 82 69 19

Dîner dansant choucroute royale animé par Jeanne Lyse et Emeric 25 ?/ad, 12 ?/enf – de 12 ans sur réservation : 06 30 82 69 19

Mise à jour le 2023-10-21 par Vallée de l’Isle