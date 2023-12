Salon du livre Salle des fêtes Le Pin, 4 décembre 2023, Le Pin.

Le Pin,Deux-Sèvres

La commune du Pin compte six auteurs, totalisant plus de vingt ouvrages de tous genres. Avec l’aide de la commune, ils souhaitent faire découvrir leur passion pour l’écriture, l’histoire..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Salle des fêtes

Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The commune of Le Pin is home to six authors, with a total of over twenty books in all genres. With the help of the commune, they want to share their passion for writing and history.

Le Pin es el hogar de seis autores, con más de veinte libros de todos los géneros. Con la ayuda de las autoridades locales, quieren compartir su pasión por la escritura y la historia.

In der Gemeinde Le Pin gibt es sechs Autoren, die insgesamt mehr als zwanzig Werke aller Genres verfasst haben. Mit Hilfe der Gemeinde möchten sie ihre Leidenschaft für das Schreiben und die Geschichte entdecken.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Bocage Bressuirais