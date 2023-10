Bar à huîtres Salle des fêtes Le Pin, 5 novembre 2023, Le Pin.

Le Pin,Deux-Sèvres

Venez déguster des assiettes d’huîtres en direct de notre producteur de Marennes d’Oléron .

Sur place buvette et présence d’un foodtruck burgers.

Réservation avant le 29/10/23..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 13:00:00. .

Salle des fêtes

Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy plates of oysters direct from our Marennes d’Oléron producer.

On-site refreshment bar and burger foodtruck.

Reservations by 29/10/23.

Venga a degustar platos de ostras directamente de nuestro productor de Marennes d’Oléron.

Bar de refrescos in situ y foodtruck de hamburguesas.

Se ruega reservar antes del 29/10/23.

Probieren Sie Austernteller direkt von unserem Produzenten aus Marennes d’Oléron.

Vor Ort gibt es einen Imbiss und einen Foodtruck mit Burgern.

Reservierung vor dem 29.10.23.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Bocage Bressuirais