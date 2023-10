Du rififi à la ferme Salle des Fêtes Le Pian-sur-Garonne, 4 novembre 2023, Le Pian-sur-Garonne.

Le Pian-sur-Garonne,Gironde

Du rififi à la ferme!

Création d’une comédie en 3 actes .

Pièce mise en scène par Isabelle Pomerel.

Présentée par la « Surprenante compagnie » de Gornac..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 23:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Riot on the farm!

Creation of a comedy in 3 acts.

Directed by Isabelle Pomerel.

Presented by Gornac’s « Surprenante compagnie ».

¡Motín en la granja!

Creación de una comedia en 3 actos.

Obra dirigida por Isabelle Pomerel.

Presentada por la « Surprenante compagnie » de Gornac.

Eine Komödie in drei Akten.

Das Stück wurde von Isabelle Pomerel inszeniert.

Präsentiert von der « Surprenante compagnie » aus Gornac.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Sauternes Graves Landes Girondines