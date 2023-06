24 ème journée de l’installation en agriculture Hérault : la MSA au RDV ! Salle des fêtes le Peyral Péret, 1 juin 2023, Péret.

La MSA du Languedoc présente à nouveau, ce jeudi 01/06 à la journée de l’installation, un évènement organisé par les Jeunes agriculteurs de l’Hérault et le PAI (point accueil installation agriculture).

A cette occasion, les Organisations Professionnelles Agricoles et les Etablissements d’Enseignement Agricole ( Chambre d’agriculture, DDTM, Juristes, Comptables, Banques, assurances, centres de formation, conseillers….) se réunissent afin de répondre aux interrogations des futurs installés.

Le stand MSA était animé par nos conseillères en protection sociale Christelle Chauvet et Muriel Bailly-Maitre, répondant aux nombreuses sollicitations sur les critères d’affiliation, les différents statuts, les cotisations, les démarches d’inscription et d’affiliation….

La vie institutionnelle était présente , Franck Soulier Administrateur 34 et Président de l’Echelon local, a, lors de la remise du trophée installateur ( récompensant une installation exemplaire 2022 ) félicité le gagnant Alexis Nicouleau ( jeune installé en viticulture ) pour son parcours et a rappelé l’importance des services de la MSA et de ses accompagnements.

Yvon Pellet Vice-président délégué à l’économie agricole au sein du Conseil départemental Hérault est venu soutenir la profession et les jeunes, soulignant l’importance de la relève pour notre agriculture.

2023-06-01T09:00:00+02:00 – 2023-06-01T17:00:00+02:00

