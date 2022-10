Réunion de la CCA Salle des Fêtes Le Patio Carvin Catégories d’évènement: Carvin

Réunion de la CCA Salle des Fêtes Le Patio, 25 novembre 2022, Carvin. Réunion de la CCA Vendredi 25 novembre, 14h00 Salle des Fêtes Le Patio

Gratuit • Sur invitation • La séance est publique.

La commission communale pour l'accessibilité se réunira pour sa session semestrielle le vendredi 25 novembre à 14h au Patio. Salle des Fêtes Le Patio Route de Meurchin – 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

http://www.carvin.fr SESSION D’AUTOMNE La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est composée notamment des représentants de la commune et d’associations concernées par le domaine du handicap. Ce dispositif est défini par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Toute personne souhaitant devenir membre de cette commission, peut prendre contact avec le service Démocratie participative.

