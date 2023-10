Spectacle : Les Tony Salle des fêtes Le Montat, 28 octobre 2023, Le Montat.

Le Montat,Lot

Pour la toute première fois sur notre commune du Montat les TONY vous présentent leur spectacle acrobatique et familial à la salle Roger PEYRALADE le dimanche 22 octobre prochain à 16 h 30.

Venez rêver et vous émerveiller en famille devant ce beau spectacle d’acrobatises. Numéros de magie-illusion, jongleries et acrobaties en tous genres, sketchs comiques avec nos amis les clowns, moment de rire avec Lucky le chien comédien etc… Du rêve et de la poésie rythmeront ce spectacle, le tout dans un décor sur le thème du cirque.

Un moment à partager en famille ! Venez rêver les yeux grands ouverts, des paillettes plein la tête ! Un spectacle tous publics à découvrir absolument ! Un évènement organisé et proposé par le « club de l’amitié » du Montat.

Buvette et vente de crêpes à l’entracte.

Venez nombreux !.

Salle des fêtes

Le Montat 46090 Lot Occitanie



For the very first time in our commune of Le Montat, the TONYs present their acrobatic family show at the Salle Roger PEYRALADE on Sunday October 22 at 4:30 pm.

Come dream and marvel as a family at this acrobatic show. Magic-illusion acts, juggling and acrobatics of all kinds, comedy sketches with our friends the clowns, laugh-out-loud moments with Lucky the comedy dog and more… Dreams and poetry punctuate this show, all set in a circus-themed décor.

A moment to share with the whole family! Come and dream with your eyes wide open and your head full of glitter! A must-see show for all audiences! Organized and presented by the Club de l’Amitié in Le Montat.

Refreshment bar and pancake sales at intermission.

Come one, come all!

Por primera vez en nuestra ciudad de Le Montat, los TONY presentarán su espectáculo acrobático familiar en la Salle Roger PEYRALADE el domingo 22 de octubre a las 16.30 h.

Venga a soñar y maravillarse en familia con este hermoso espectáculo acrobático. Actos de magia-ilusión, malabares y acrobacias de todo tipo, sketches cómicos con nuestros amigos los payasos, momentos de risa con Lucky, el perro cómico, etc… Sueños y poesía marcarán este espectáculo, todo ello en un decorado de temática circense.

Un espectáculo para compartir con toda la familia Venga a soñar con los ojos bien abiertos y la cabeza llena de purpurina Un espectáculo imprescindible para todas las edades Organizado y presentado por el Club de la Amistad de Montat.

Refrescos y crepes a la venta en el descanso.

Vengan todos

Zum allerersten Mal in unserer Gemeinde Le Montat präsentieren Ihnen die TONY ihre akrobatische und familienfreundliche Show im Saal Roger PEYRALADE am Sonntag, den 22. Oktober um 16.30 Uhr.

Träumen und staunen Sie mit Ihrer Familie über diese schöne Akrobatikshow. Zauber- und Illusionsnummern, Jonglieren und Akrobatik aller Art, komische Sketche mit unseren Freunden, den Clowns, Lachmomente mit Lucky, dem komödiantischen Hund, usw… Traum und Poesie bestimmen den Rhythmus dieser Show, die in einem Dekor zum Thema Zirkus stattfindet.

Ein Moment, den Sie mit Ihrer Familie teilen können! Träumen Sie mit offenen Augen und Glitzer im Kopf! Eine Show für alle Altersgruppen, die Sie unbedingt entdecken sollten! Eine Veranstaltung, die vom « Club de l’amitié » von Le Montat organisiert und angeboten wird.

In der Pause werden Getränke und Crêpes verkauft.

Kommen Sie zahlreich!

