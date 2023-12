Coline Rio + Daysy Salle des Fêtes Le Molay-Littry, 13 janvier 2024, Le Molay-Littry.

Le Molay-Littry Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13 22:30:00

Avec plus de 4000 abonnés sur YouTube et près de 10 000 abonnés sur Instagram, l’échappée belle de Coline Rio ne cesse de prendre de la hauteur. Depuis l’aventure au sien du groupe Inüit débutée alors qu’elle était à peine majeur, Coline Rio, chanteuse sans entraves et autrice-compositrice de la plus noble extraction s’est lancée dans sa carrière solo.

Avec son premier album « Ce qu’il restera de nous », la chanteuse ouvre une porte sur un univers dense, haut en émotions, fort en contrastes, puissant en son. L’artiste, avec toute la douceur et la tendresse qui la caractérisent, pose un piano, une voix et des mots d’une émotion saisissante pour exprimer ce que lui inspire l’humain, capable du pire, comme du meilleur. A chaque fois, c’est une singularité qui s’avance, s’annonce, se déploie. Définitivement, une certaine idée de la beauté.

Daysy ouvrira la soirée en première partie. Après un album en duo nommé « Better Days Are Coming » sorti en 2019, une tournée nationale et les premières parties de Mika, Daysy entame le chapitre le plus important de sa vie en préparant son premier EP solo. Il y a chez cette artiste un timbre et un phrasé uniques, véritable signature vocale mais aussi des mélodies qui restent en tête, une forme de légèreté, parfois, qui contraste avec la puissance des textes..

Salle des Fêtes

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie



