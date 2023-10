LOTO Salle des Fêtes Le Merlerault, 12 novembre 2023, Le Merlerault.

Le Merlerault,Orne

Restauration sur place possible.

A gagner : ordinateur portable (val 933 €), robot aspirateur, bon d’achat, et de nombreux autres lots.

Loto Plus : panier de course (env. 80 €).

Loto enfant : trottinette.

Réservation conseillée..

2023-11-12 13:00:00 fin : 2023-11-12 . .

Salle des Fêtes

Le Merlerault 61240 Orne Normandie



On-site catering available.

Prizes: laptop computer (worth 933 ?), robot vacuum cleaner, gift voucher, and many other prizes.

Loto Plus: shopping basket (approx. 80 ?).

Children’s lottery: scooter.

Reservations recommended.

Catering disponible in situ.

Premios: ordenador portátil (valorado en 933 €), robot aspirador, vale de compra y muchos otros premios.

Loto Plus: cesta de la compra (unos 80 euros).

Lotería infantil: patinete.

Se recomienda reservar.

Verpflegung vor Ort möglich.

Zu gewinnen: Laptop (val 933?), Staubsaugerroboter, Einkaufsgutschein und viele andere Preise.

Lotto Plus: Einkaufskorb (ca. 80 ?).

Kinderlotto: Tretroller.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité