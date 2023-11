Téléthon Salle des fêtes Le Lonzac, 8 décembre 2023, Le Lonzac.

Le Lonzac,Corrèze

Vendredi : 19h Soirée choucroute – 18 € repas, boissons non comprises sauf apéritif – Menu enfant 10 € + un ticket de tombola offert – Sur réservation – Repas avec animation musicale Les 100 Petits pas, médium Band et Basili – Vente de tickets de tombola, jacinthes et produits téléthon – Samedi : 10h à 16h Vide ta chambre (jouets) -.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Salle des fêtes

Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Friday: 7pm Sauerkraut evening – 18? meal, drinks not included except aperitif – Children’s menu 10? + a free raffle ticket – Reservations required – Meal with musical entertainment by Les 100 Petits pas, Médium Band and Basili – Sale of raffle tickets, hyacinths and telethon products – Saturday: 10am to 4pm Vide ta chambre (toys) –

Viernes: 19.00 h Velada del chucrut – Comida de 18?, bebidas no incluidas excepto aperitivo – Menú infantil 10? + un boleto de rifa gratis – Reserva obligatoria – Comida amenizada musicalmente por Les 100 Petits pas, Médium Band y Basili – Venta de boletos de rifa, jacintos y productos de telemaratón – Sábado: de 10.00 h a 16.00 h Vide ta chambre (juguetes) –

Freitag: 19 Uhr Sauerkrautabend – 18 ? Mahlzeit, Getränke nicht inbegriffen außer Aperitif – Kindermenü 10 ? + ein Tombola-Ticket gratis – Auf Reservierung – Mahlzeit mit musikalischer Unterhaltung Les 100 Petits pas, médium Band und Basili – Verkauf von Tombola-Tickets, Hyazinthen und Telethon-Produkten – Samstag: 10 bis 16 Uhr Vide ta chambre (Spielzeug) –

