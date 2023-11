Soirée croziflette Salle des fêtes Le Lonzac, 25 novembre 2023, Le Lonzac.

Le Lonzac,Corrèze

Soirée croziflette – Repas animé – Menu : Soupe – Croziflette/salade – Dessert Tiramisu – Café – Tarifs : 15 € sur place et

12 € à emporter -.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Salle des fêtes

Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Croziflette evening – Lively meal – Menu: Soup – Croziflette/salad – Tiramisu dessert – Coffee – Prices: 15 ? on site and

12 ? to take away –

Velada Croziflette – Comida animada – Menú: Sopa – Croziflette/ensalada – Postre Tiramisú – Café – Precios: 15? in situ y

12 ? para llevar –

Croziflette-Abend – Animiertes Essen – Menü : Suppe – Croziflette/Salat – Dessert Tiramisu – Kaffee – Preise : 15 ? vor Ort und 15 ?

12 ? zum Mitnehmen

Mise à jour le 2023-11-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze