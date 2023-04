Buffet-conférence ‘Les moulins de la Presqu’île guérandaise’ Salle des fêtes Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Buffet-conférence ‘Les moulins de la Presqu’île guérandaise’ Salle des fêtes, 21 avril 2023, Le croisic. Buffet-conférence ‘Les moulins de la Presqu’île guérandaise’ Vendredi 21 avril, 18h00 Salle des fêtes Inscription: 24 Buffet-conférence « Les moulins de la Presqu’île guérandaise » Dans un premier temps, Grégoire Judic, passionné de meunerie depuis son enfance, nous présentera son étude sur les 188 moulins de la Presqu’île qu’il a recensés sur ses 15 communes. Cette présentation illustrera la richesse en moulins de types très variés (petit-pied, turquois, moulin-tours), leur histoire et leur évolution, avec un focus sur les moulins du Croisic.

Eu égard à la personnalité de Grégoire Judic, nul doute que sa conférence sera passionnante ! A l’issue de la conférence, après l’apéritif, nous dégusterons, toujours à la salle des fêtes et dans un cadre champêtre, la choucroute de la mer du traiteur croisicais « Les délices du Croisic ». Elle sera suivie d’un framboisier. Vin, café ou tisane accompagneront le repas. Réservation : presidente@amisducroisic.org ou sur le site de l’association : http://amisducroisic.e-monsite.com/agenda/conference/buffet-conference-les-moulins-de-la-presqu-ile-guerandaise.html. Salle des fêtes rue du Pont du Chat 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/buffet-conference-les-moulins-de-la-presqu-ile-guerandaise-le-croisic.html »}] [{« link »: « mailto:presidente@amisducroisic.org »}, {« link »: « http://amisducroisic.e-monsite.com/agenda/conference/buffet-conference-les-moulins-de-la-presqu-ile-guerandaise.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

