Concours de belote Salle des fêtes Le Chauchet, 21 octobre 2023, Le Chauchet.

Le Chauchet,Creuse

A gagner: Bons d’achat de 50€; 30€ et 20 €.

1 lot à chaque participant

12€ par équipe.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Salle des fêtes

Le Chauchet 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



To be won: 50?, 30? and 20? gift vouchers.

1 prize for each participant

12? per team

Para ganar: vales por valor de 50, 30 y 20 euros.

1 premio por participante

12? por equipo

Zu gewinnen: Gutscheine im Wert von 50?, 30? und 20?

1 Preis für jeden Teilnehmer

12? pro Team

Mise à jour le 2023-10-16 par Creuse Tourisme