Conférence sur le Général de La Fayette ce héros des deux mondes Salle des Fêtes Le Châtenet-en-Dognon, 18 novembre 2023, Le Châtenet-en-Dognon.

Le Châtenet-en-Dognon,Haute-Vienne

Conférence sur ce militaire et homme politique français animée par Jean ROUFFIGNAC, officier de marine et historien, accompagné par Geneviève de la POMELIE, descendante du général La Fayette et Présidente du Cercle des Amis de La Fayette. Entrée libre et gratuite. Dîner payant sur réservation avant le 11 novembre..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Salle des Fêtes

Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lecture on this French soldier and politician by Jean ROUFFIGNAC, naval officer and historian, accompanied by Geneviève de la POMELIE, descendant of General La Fayette and President of the Cercle des Amis de La Fayette. Free admission. Dinner at an additional cost, reservation required by November 11.

Conferencia sobre este militar y político francés a cargo de Jean ROUFFIGNAC, oficial de la marina e historiador, acompañado por Geneviève de la POMELIE, descendiente del general La Fayette y presidenta del Círculo de Amigos de La Fayette. Entrada gratuita. Cena con coste adicional previa reserva antes del 11 de noviembre.

Vortrag über diesen französischen Militär und Politiker unter der Leitung von Jean ROUFFIGNAC, Marineoffizier und Historiker, begleitet von Geneviève de la POMELIE, Nachfahrin von General La Fayette und Vorsitzende des Cercle des Amis de La Fayette (Freundeskreis La Fayette). Eintritt frei und kostenlos. Kostenpflichtiges Abendessen mit Reservierung vor dem 11. November.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT de Noblat