Marché de noël Salle des fêtes Le Chastang, 26 novembre 2023, Le Chastang.

Le Chastang,Corrèze

Nombreux artisans et exposants de gourmandises – Présence du Père Noël de 16h00 à 18h00 – Boîte aux lettres pour le pôle nord – Restauration et buvette sur place -.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle des fêtes

Le Chastang 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Numerous craftsmen and delicatessen stallholders – Santa Claus present from 4.00 pm to 6.00 pm – Mailbox for the North Pole – Catering and refreshments on site

Numerosos puestos de artesanía y delicatessen – Papá Noel de 16.00 a 18.00 horas – Buzón para el Polo Norte – Comida y refrescos in situ

Zahlreiche Kunsthandwerker und Aussteller von Leckereien – Anwesenheit des Weihnachtsmannes von 16.00 bis 18.00 Uhr – Briefkasten für den Nordpol – Essen und Trinken vor Ort –

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze