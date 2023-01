5ème P’tit bal des feuilles mortes Salle des fêtes, Le Castellet (83)

A venir

avec A venir… Salle des fêtes, Le Castellet (83) Le Plan du Castellet, 83330 Le Castellet, France Salle des fêtes, 83330 Le Castellet, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40777 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] La 5ème édition du P’tit bal des feuilles mortes est un balèti traditionnel qui est déguisé et organisé par l’association Tradijadis.Il a lieu généralement le 1er samedi de novembre et cette année, on vous donne rdv le 5 novembre 2022 à la salle des fêtes du Plan du Castellet.Ce sera l’occasion de venir avec vos déguisements les plus fous ou simplement comme vous êtes pour une soirée pleine de folies. >> OU CELA SE PASSE ? <<- On se retrouve à la salle des fêtes du Plan du Castellet.- Pour se garer, il y a le parking de la salle des fêtes, mais aussi celui du Gymnase juste à côté. >> LE PROGRAMME : << A venir... >> OU MANGER < > COMBIEN ? << A venir... >> REMERCIEMENTS <<- La municipalité pour le prêt de la salle- Tous les participants- Les groupes de musique- La SEB bien entendu source : événement 5ème P’tit bal des feuilles mortes publié sur AgendaTrad

