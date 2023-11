RANDO PIZZA salle des fêtes Le Buisson, 25 novembre 2023, Le Buisson.

Le Buisson,Lozère

Soirée VIGNERONNE organisée par l’APE du Buisson sur de thème « Découverte des vins du Languedoc »

Animée par le trio #ADEUX

Dégustation des vins par Le Cellier du Gévaudan comprise, vente des vins sur place.

Planche de tapas individuelle comprise.

salle des fêtes

Le Buisson 48100 Lozère Occitanie



Soirée VIGNERONNE organized by the APE du Buisson on the theme « Discovering Languedoc wines »

Hosted by the trio #ADEUX

Wine tasting by Le Cellier du Gévaudan included, wine sales on site.

Individual tapas board included.

Velada de viticultores organizada por la APE du Buisson sobre el tema « Descubrir los vinos del Languedoc »

Acogida por el trío #ADEUX

Degustación de vinos por Le Cellier du Gévaudan incluida, venta de vinos in situ.

Tabla de tapas individual incluida.

Von der EV von Le Buisson organisierter VIGNERONNE-Abend mit dem Thema « Entdeckung der Weine aus dem Languedoc »

Unterhalten von dem Trio #ADEUX

Weinprobe durch Le Cellier du Gévaudan inbegriffen, Verkauf der Weine vor Ort.

Individuelle Tapas-Platte inklusive.

