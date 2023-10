Marché de Noël des créateurs au Breuil-en-Auge Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge, 25 novembre 2023, Le Breuil-en-Auge.

Le Breuil-en-Auge,Calvados

Une multitude d’exposants créateurs pour vivre l’esprit de Noël..

Samedi 2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Salle des fêtes

Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie



A multitude of creative exhibitors to live the Christmas spirit.

Un sinfín de expositores creativos para contagiarle el espíritu navideño.

Eine Vielzahl an kreativen Ausstellern, um den Geist der Weihnacht zu erleben.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche