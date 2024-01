Cinélot à le Bourg « Little girl blue » Salle des fêtes Le Bourg, samedi 23 mars 2024.

Le Bourg Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Par Mona Achache

Avec Marion Cotillard, Marie Bunel, Marie-Christine Adam

À la mort de sa mère, Mona Achache découvre des milliers de photos, de lettres et d’enregistrements, mais ces secrets enfouis résistent à l’énigme de sa disparition. Alors par la puissance du cinéma et la grâce de l’incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre.

Salle des fêtes

Le Bourg 46120 Lot Occitanie



