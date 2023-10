Bourse jouets et puériculture Salle des fêtes Le Bourg Catégories d’Évènement: Le Bourg

Lot Bourse jouets et puériculture Salle des fêtes Le Bourg, 24 novembre 2023, Le Bourg. Le Bourg,Lot Manifestation organisée par l’association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire de Lacapelle-Marival.

2023-11-24 10:00:00 fin : 2023-11-24 13:00:00. 10 EUR.

Salle des fêtes

Le Bourg 46120 Lot Occitanie



Event organized by the Lacapelle-Marival nursery and elementary school parents’ association Acto organizado por la asociación de padres de la escuela infantil y primaria Lacapelle-Marival Veranstaltung, die von der Elternvereinigung der Vor- und Grundschulen von Lacapelle-Marival organisiert wird Mise à jour le 2023-10-21 par OT Lacapelle Marival Détails Catégories d’Évènement: Le Bourg, Lot Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Le Bourg Departement Lot Lieu Ville Salle des fêtes Le Bourg latitude longitude 44.7109809;1.904558

Salle des fêtes Le Bourg Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le bourg/