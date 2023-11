Atelier-bal salle des fêtes – Le bourg, La Chapelle-Souëf (61) Atelier-bal salle des fêtes – Le bourg, La Chapelle-Souëf (61), 17 novembre 2023, . Atelier-bal Vendredi 17 novembre, 20h30 salle des fêtes – Le bourg, La Chapelle-Souëf (61) 5€ Il s’agit d’un atelier-bal. Julien, passionné de danses, « mène » le bal. Des musiciens du groupe apportent le support musical (5 à 7) Danses de bal folk. Salle parquetée, suffisamment vaste. Boisson fruitée servie à l’entr’acte. Contact: Claude 0644068342 source : événement Atelier-bal publié sur AgendaTrad salle des fêtes – Le bourg, La Chapelle-Souëf (61) salle des fêtes – Le bourg, 61130 La Chapelle-Souëf, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46408 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu: salle des fêtes - Le bourg, La Chapelle-Souëf (61)
Adresse: salle des fêtes - Le bourg, 61130 La Chapelle-Souëf, France

