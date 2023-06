Bal folk salle des fêtes – Le bourg, La Chapelle-Souëf (61) Bal folk salle des fêtes – Le bourg, La Chapelle-Souëf (61), 16 juin 2023, . Bal folk Vendredi 16 juin, 21h00 salle des fêtes – Le bourg, La Chapelle-Souëf (61) 6€ Bal de fin de saison. Les Routiniers vous invitent à les rejoindre pour leur dernière soirée folk de la saison. Vous découvrirez de nombreuses danses régionales, sur des musiques inspirées de ce patrimoine traditionnel. Pique nique dès 19h, suivi du bal dans la salle des fêtes. Contact : Claude – 06 44068342 source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad salle des fêtes – Le bourg, La Chapelle-Souëf (61) salle des fêtes – Le bourg, 61130 La Chapelle-Souëf, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43227 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T21:00:00+02:00 – 2023-06-17T01:00:00+02:00

2023-06-16T21:00:00+02:00 – 2023-06-17T01:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle des fêtes - Le bourg, La Chapelle-Souëf (61) Adresse salle des fêtes - Le bourg, 61130 La Chapelle-Souëf, France Age max 110 Lieu Ville salle des fêtes - Le bourg, La Chapelle-Souëf (61)

salle des fêtes - Le bourg, La Chapelle-Souëf (61) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//