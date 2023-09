La tête ailleurs Salle des fêtes Le Blanc, 19 novembre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Spectacle par la Cie du Dagor. Tout public à partir de 9 ans.. Familles

Dimanche 2023-11-19 17:00:00 fin : 2023-11-19 . 8 EUR.

Salle des fêtes

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Show by Cie du Dagor. For all ages 9 and up.

Espectáculo de la Cie du Dagor. Para todos los públicos a partir de 9 años.

Aufführung der Cie du Dagor. Für alle ab 9 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par Destination Brenne