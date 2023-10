MA RETRAITE, J’EN PROFITE! salle des fêtes Le Blanc, 8 novembre 2023, Le Blanc.

MA RETRAITE, J’EN PROFITE! Mercredi 8 novembre, 13h30 salle des fêtes

Spectacle en chanson « une nouvelle saison » par la compagnie vol de nuit suivi d’un espace forum avec les acteurs de la prévention présents sur le territoire de la Brenne.

Cet après-midi d’échanges à destination des seniors doit aider à s’informer et s’inscrire dans des programmes pour favoriser: l’accès aux droits, sa santé, la pratique d’une activité sportive et culturelle, le lien social, l’habitat, etc.

GRATUIT

réservation possible au 07.67.59.46.01

salle des fêtes le blanc 36300 place de la liberation Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T13:30:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00

2023-11-08T13:30:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00