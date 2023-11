Bourse aux jouets Salle des Fêtes Le Baizil, 5 novembre 2023, Le Baizil.

Le Baizil,Marne

Le Comité des Fêtes de Le Baizil organise sa bourse aux jouets, le dimanche 5 novembre 2023 de 9h00 à 17h00 à la salle des fêtes : Puériculture, jouets & vêtements 0 à 16 ans.

Restauration & Buvette sur place : soda, gâteaux, café, croque monsieur….

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Salle des Fêtes

Le Baizil 51270 Marne Grand Est



The Comité des Fêtes de Le Baizil is organizing its toy fair on Sunday, November 5, 2023 from 9:00 am to 5:00 pm at the Salle des Fêtes: Childcare, toys & clothing 0 to 16 years.

Catering & refreshments on site: soda, cakes, coffee, croque monsieur?

El Comité des Fêtes de Le Baizil organiza su feria del juguete el domingo 5 de noviembre de 2023 de 9h a 17h en la sala del pueblo: Puericultura, juguetes y ropa de 0 a 16 años.

Catering y refrescos in situ: refrescos, pasteles, café, croque monsieur, etc

Das Comité des Fêtes de Le Baizil organisiert am Sonntag, den 5. November 2023, von 9.00 bis 17.00 Uhr im Festsaal seine Spielzeugbörse: Kinderpflege, Spielzeug & Kleidung 0 bis 16 Jahre.

Verpflegung und Getränke vor Ort: Limonade, Kuchen, Kaffee, Croque Monsieur?

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne