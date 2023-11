Soirée belote Salle des fêtes Lavergne, 8 décembre 2023, Lavergne.

Lavergne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer à la soirée belote organisée par l’Association Coopérative Scolaire de l’école..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Salle des fêtes

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and participate in the belote evening organized by the school’s Cooperative Association.

Ven y participa en la velada belote organizada por la Asociación de Cooperativas de la escuela.

Nehmen Sie zahlreich am Belote-Abend teil, der von der Association Coopérative Scolaire der Schule organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT du Pays de Lauzun