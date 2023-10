Conférence sur les cinq mouvements élémentaux Salle des fêtes Lavergne, 28 octobre 2023, Lavergne.

Lavergne,Lot-et-Garonne

L’association Hôme Sama organise une conférence sur les cinq mouvements élémentaux, bases du bonheur ordinaire et de la réalisation spirituelle. Isabelle PAULY, praticienne Euphoniste énergéticienne et instructrice Élite spécialisée en Ayurvéda énergétique du Samadeva, sera l’une des intervenantes avec Emmanuelle Rebillout, praticienne euphoniste énergéticienne et Murielle Quessu, thérapeute. Durant ce moment, vous allez pouvoir retrouver un bien-être physique et psychologique, une meilleure relation à soi, aux autres, au monde… Repas sorti du panier et possibilité de faire la demi-journée..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Hôme Sama association is organizing a conference on the five elemental movements, the foundations of ordinary happiness and spiritual fulfillment. Isabelle PAULY, Euphonist energetic practitioner and Elite instructor specializing in Samadeva energetic Ayurveda, will be one of the speakers, along with Emmanuelle Rebillout, Euphonist energetic practitioner and Murielle Quessu, therapist. During this moment, you’ll be able to rediscover physical and psychological well-being, and a better relationship with yourself, with others, with the world… Packed lunch and half-day options available.

La asociación Hôme Sama organiza una conferencia sobre los cinco movimientos elementales, base de la felicidad ordinaria y de la plenitud espiritual. Isabelle PAULY, practicante energética eufonista e instructora de élite especializada en el Ayurveda energético de Samadeva, será una de las ponentes, junto con Emmanuelle Rebillout, practicante energética eufonista y Murielle Quessu, terapeuta. Durante este tiempo, podrá redescubrir el bienestar físico y psicológico, y una mejor relación consigo mismo, con los demás y con el mundo… Almuerzo para llevar y opción de media jornada.

Der Verein Hôme Sama organisiert eine Konferenz über die fünf Elementarbewegungen, die Grundlagen des gewöhnlichen Glücks und der spirituellen Verwirklichung. Isabelle PAULY, energetische Euphonistin und Elite-Instruktorin, spezialisiert auf energetischen Ayurveda des Samadeva, wird zusammen mit Emmanuelle Rebillout, energetische Euphonistin, und Murielle Quessu, Therapeutin, eine der Referentinnen sein. Während dieser Zeit werden Sie Ihr physisches und psychologisches Wohlbefinden wiederfinden und eine bessere Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zur Welt aufbauen können… Mahlzeit aus dem Korb und Möglichkeit, den halben Tag zu machen.

