Fête de l’été Salle des fêtes Lavergne, 9 juin 2023, Lavergne.

Lavergne,Lot-et-Garonne

À l’occasion de la fête de l’été, venez festoyer pendant 3 jours grâce aux animations proposées par l’Amicale Laïque. Le vendredi, c’est concours de belote pour vous divertir. Le samedi, olympiades puis repas champêtre avec ambiance musicale. Le dimanche, randonnée suivi d’un repas de producteurs..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Salle des fêtes

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For the summer festival, come and feast for 3 days with entertainment provided by the Amicale Laïque. On Friday, there’s a belote competition to entertain you. Saturday: Olympiads followed by a country-style meal with live music. On Sunday, there’s a hike followed by a producers’ meal.

Con motivo del festival de verano, venga a disfrutar de 3 días de diversión organizados por la Amicale Laïque. El viernes, concurso de belote. El sábado, una olimpiada seguida de una comida campestre con música en directo. El domingo, excursión seguida de una comida de productores.

Anlässlich des Sommerfests können Sie drei Tage lang mit den von der Amicale Laïque angebotenen Animationen feiern. Am Freitag sorgt ein Belote-Wettbewerb für Unterhaltung. Am Samstag gibt es eine Olympiade und anschließend ein ländliches Essen mit musikalischer Untermalung. Am Sonntag findet eine Wanderung statt, gefolgt von einem Essen mit Erzeugern.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT du Pays de Lauzun