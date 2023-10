Après-midi Halloween Salle des fêtes Lavaufranche, 29 octobre 2023, Lavaufranche.

Lavaufranche,Creuse

Après-midi Halloween organisé par l’association Lavaufranche loisirs, à partir de 14h à la salle de fêtes. Jeux effrayants pour les enfants, défilé dans les rues à la recherche de friandises. Buvette et vente de pâtisseries..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Salle des fêtes

Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Halloween afternoon organized by the Lavaufranche loisirs association, starting at 2pm at the salle de fêtes. Spooky games for children, parade through the streets in search of treats. Refreshment bar and bake sale.

Tarde de Halloween organizada por la asociación Lavaufranche loisirs, a partir de las 14:00 h en la sala del pueblo. Juegos de miedo para los niños, desfile por las calles en busca de golosinas. Bar y venta de pasteles.

Halloween-Nachmittag, organisiert vom Verein Lavaufranche loisirs, ab 14 Uhr in der Festhalle. Gruselige Spiele für Kinder, Umzug durch die Straßen auf der Suche nach Süßigkeiten. Erfrischungsgetränke und Verkauf von Gebäck.

Mise à jour le 2023-10-13 par Creuse Tourisme